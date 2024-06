Das Deutsche Rote Kreuz Sachsen unterstützt Flutgebiete in Baden-Württemberg. Am Mittwoch seien 86 Bautrocknern nach Rudersberg (Rems-Murr-Kreis) in eines der vom Hochwasser betroffenen Flutgebiete geschickt worden, wie das DRK Sachsen mitteilte.

Dresden (dpa) - «Wir sind stolz darauf, nicht nur materiellen Beistand, sondern auch Hoffnung zu den Menschen in den betroffenen Gebieten bringen zu können», sagte Lars Werthmann, Chef-Logistiker des DRK Sachsen. Die Bautrockner seien unverzichtbar, um die durch Hochwasser beschädigten Häuser und Gebäude schnell zu trocknen und den Betroffenen eine zügige Rückkehr zur Normalität zu ermöglichen.