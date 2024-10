Drei Männer verfolgen einen 23-Jährigen in der Innenstadt. Er flüchtet in einen Kellerraum. Dort schlagen die Angreifer brutal zu. Nun vermelden Polizei und Staatsanwaltschaft einen Ermittlungserfolg.

Calw/ Pforzheim (dpa/lsw) - Knapp drei Monate nach einem Axt-Angriff auf einen 23-Jährigen in Pforzheim hat die Polizei einen dritten Verdächtigen festgenommen. Der 26-Jährige wurde nach Angaben von Polizei und Staatsanwaltschaft in Calw gefasst und kam in Untersuchungshaft. Die Behörden werfen ihm gefährliche Körperverletzung vor.

Mit zwei Komplizen soll er den 23-Jährigen Ende Juli bis in den Keller einer Gaststätte in der Pforzheimer Innenstadt verfolgt und dort massiv attackiert haben. Unter anderem hätten die Täter dem Opfer mehrmals mit einer Axt gegen das Schienbein geschlagen. Der Mann kam in ein Krankenhaus. Die Angreifer konnten zunächst unerkannt flüchten.

Die Polizei hatte drei Verdächtige ermittelt und erwirkte Haftbefehle gegen zwei von ihnen. Ein 27-Jähriger kam im September in Untersuchungshaft, der 26-Jährige nun am Wochenende. Er habe bei der Festnahme am Freitag keinen Widerstand geleistet.

Bei einem 25-Jährigen gehen die Ermittler früheren Angaben zufolge davon aus, dass er bei den Gewalthandlungen im Keller der Gaststätte nicht mitgemacht habe. Daher sei er nach einer vorläufigen Festnahme wieder auf freien Fuß gekommen. Was der Grund für die Verfolgung und den Angriff gewesen sein könnte, blieb zunächst unklar.