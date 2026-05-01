Mit fünf Prozentpunkten Vorsprung gewinnt Isabell Werth zum Start des Maimarkt-Turniers. Die Konkurrenz ist chancenlos.

Mannheim (dpa/lsw) - Die achtfache Dressur-Olympiasiegerin Isabell Werth hat zum Auftakt des Mannheimer Maimarkt-Turniers geglänzt. Auf Viva Gold sicherte sich die 56-Jährige aus Rheinberg mit 77,087 Prozentpunkten einen souveränen, aber nicht fehlerfreien Sieg. Zweite wurde die zweimalige Olympia-Teilnehmerin Simone Pearce aus Australien, die in Deutschland nahe der Schweizer Grenze lebt, auf Will Marq (72,087). Thomas Wagner aus Bad Homburg belegte mit Escolar’s Emil den dritten Platz (70,652).

Am Samstag folgen die Entscheidungen im Grand Prix Spécial und am Sonntag in der Kür. Hauptereignisse der Springreiter sind der Nationenpreis am Sonntag und der mit 90.000 Euro dotierte Große Preis «Die Badenia».