Mannheim (dpa/lsw) - Dressurreiterin Dorothee Schneider hat den Grand Prix Freestyle beim Maimarkt-Turnier in Mannheim gewonnen. Die 55 Jahre alte Team-Olympiasiegerin aus Framersheim erhielt am Samstag auf Dayman 78,960 Prozent. Am Donnerstag war sie beim Grand Prix Zweite geworden. In der mit 15.000 Euro dotierten Prüfung belegten Florian Bacher aus Österreich und Fidertraum Old den zweiten Platz (76,770 Prozent). Die Schwedin Malin Wahlkamp-Nilsson wurde mit Sam Dritte (74,950 Prozent). Als zweitbeste Deutsche landete Franziska Stieglmaier mit Samurai auf dem fünften Rang (71,695 Prozent). Insgesamt waren acht Paare am Start.

Zeitplan

Starterliste

Ergebnis