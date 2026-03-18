Baden-Württemberg Dreistellige Anzahl an Diebesgut – Ermittler suchen Besitzer

Polizei-Wappen Baden-Württemberg
Die Polizei sucht jetzt die Besitzer der Gegenstände. (Symbolbild)

Nach der Festnahme von fünf Verdächtigen ist die Zahl des sichergestellten Diebesguts gestiegen. Wer erkennt gestohlene Uhren oder Schmuck wieder? Die Polizei bittet um Mithilfe.

Reutlingen (dpa/lsw) - Nach der Festnahme von fünf Tatverdächtigen einer mutmaßlichen Einbrecherbande im Januar ist die Menge des beschlagnahmten mutmaßlichen Diebesguts auf eine dreistellige Anzahl angewachsen. Man habe jetzt eine Fahndungsseite erstellt, auf der weitere mutmaßlich aus Einbruchsdiebstählen stammende Gegenstände gesehen werden könnten, teilte die Polizei mit.

Ende Januar hatten Beamte mehrere Durchsuchungsbeschlüsse vollstreckt und dabei offensichtliches Diebesgut im fünfstelligen Wert beschlagnahmt. Zudem habe man vier Tatverdächtige aufgrund von Haftbefehlen festgenommen, sie seien in Untersuchungshaft. Ein weiterer Mensch sei vorläufig festgenommen worden, hieß es damals.

Drei der Männer sollen Ende 2025 in wechselnder Besetzung in Privatwohnungen eingebrochen sein. Gegen einen weiteren Beschuldigten werde wegen Geldwäsche ermittelt. Der vorläufig Festgenommene soll der mutmaßlichen Einbrecherbande bei der Beseitigung von Beweismitteln geholfen haben. Den Verdächtigen werden zehn Taten in Ostfildern und Neuhausen (Kreis Esslingen), Ammerbuch (Kreis Tübingen), Merklingen und Laichingen (Alb-Donau-Kreis) sowie Göppingen und Uhingen (Kreis Göppingen) zugerechnet.

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