Eine Frau wartet mit mehreren Kindern am Straßenrand. Doch plötzlich rennt ein Junge los.

Konstanz (dpa/lsw) - Ein Dreijähriger ist in Konstanz von einem Auto erfasst und schwer verletzt worden. Polizeiangaben zufolge ist der Junge gegen die Beifahrerseite des Wagens geprallt und auf die Fahrbahn gestürzt. Ersten Erkenntnissen zufolge hatte er zuvor mit mehreren anderen Kindern und einer Frau auf einem Gehweg gestanden.

Die Frau hatte mit den Kindern die Straße queren wollen. Der Fahrer eines Linienbusses soll darauf angehalten haben. Weil der Frau die Situation zu unsicher schien, soll sie dem Busfahrer per Winken signalisiert haben, weiterzufahren.

Darauf fuhren der Busfahrer und eine hinter dem Bus haltende Autofahrerin los. Der Junge soll dann plötzlich auf die Fahrbahn gelaufen und mit dem Auto zusammengestoßen sein. Der Linienbusfahrer müsse noch ermittelt werden, sagte ein Polizeisprecher.