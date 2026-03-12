Ein Dreijähriger wird in Reutlingen von einem Bus erfasst und schwer verletzt. Wie es zu dem Unfall an der Haltestelle kam.

Reutlingen (dpa/lsw) - Ein dreijähriges Kind ist in Reutlingen von einem Bus angefahren und schwer verletzt worden. Der Junge habe zusammen mit seiner Mutter und weiteren Angehörigen auf den Linienbus gewartet, teilte die Polizei mit. Als der Bus mit geringer Geschwindigkeit in die Haltebucht eingefahren sei, sei das Kind vom Gehweg auf die Fahrbahn gestolpert. Dabei habe der Bus den Fuß des Kindes erfasst. Genauere Angaben zum Unfallgeschehen machte ein Polizeisprecher nicht. Der Junge erlitt schwere Verletzungen und kam nach dem Vorfall am Mittwoch ins Krankenhaus.