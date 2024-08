Es ist ein Horrorszenario für Eltern: Einmal nicht aufgepasst - und plötzlich ist der Nachwuchs verschwunden. In Neckarsulm war ein solcher mutmaßlicher Fall jetzt nur ein Jungenstreich.

Neckarsulm (dpa) - Mit einem offensichtlich guten Versteck hat ein Dreijähriger in Neckarsulm bei Heilbronn seine Eltern in Angst und Schrecken versetzt. Diese waren überzeugt, der Junge sei in einem unbeachteten Moment aus dem Haus verschwunden, und riefen die Polizei. Mehrere Streifen suchten am Samstag einer Mitteilung zufolge mit den Eltern die Gegend rund um das Haus ab - vergebens. Dann durchforstete die Polizei noch einmal die Wohnung, obwohl die Familie versicherte, dass das Kind dort nicht mehr sei.

«Die Hartnäckigkeit der Polizei führte jedoch zum Erfolg», hieß es. «Der Bub hatte sich in seinem Zimmer versteckt und offensichtlich Spaß daran, dass nach ihm gesucht wurde.» Nach Angaben einer Polizeisprecherin war der Junge nur in einem Schrank verschwunden.

Die Suche hatte demnach rund eine halbe Stunde gedauert. Da die Eltern von einer ernsthaften Notlage ausgegangen waren, droht ihnen laut der Sprecherin keine Rechnung für den Einsatz. Auch der Junge komme seitens der Polizei ohne Konsequenzen davon.