Ein kleines Mädchen liegt nach einem Unfall an einer Autowaschanlage weiterhin im Krankenhaus. Die Polizei ermittelt zur Ursache.

Heilbronn (dpa/lsw) - Nach einem Unfall an einer Autowaschanlage in Heilbronn schwebt ein dreijähriges Mädchen weiter in Lebensgefahr. Wie eine Polizeisprecherin mitteilte, befindet sich das Mädchen einen Tag nach dem Unfall weiterhin im Krankenhaus.

Das Mädchen hielt sich nach den Angaben eines Polizeisprechers am Sonntag mit ihren Eltern an der Waschanlage auf. Als ein 34-Jähriger mit seinem Fahrzeug von der Waschanlage wegfahren wollte, kam es demnach zu dem Unfall zwischen seinem Auto und der Dreijährigen. Wie genau es zu dem Unfall kam und wo sich die Familie aufhielt, ist bisher unklar.

Die Ermittlungen zur Unfallursache dauern an.