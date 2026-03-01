Ein Unfall an einer Autowaschanlage in Heilbronn endet für ein dreijähriges Mädchen mit schweren Verletzungen. Die Polizei ermittelt zur Ursache.

Heilbronn (dpa/lsw) - Ein dreijähriges Mädchen ist im Bereich einer Autowaschanlage in Heilbronn schwer verletzt worden. Als ein 34-Jähriger mit seinem Fahrzeug wegfahren wollte, kam es zu dem Unfall, wie die Polizei mitteilte.

Das Mädchen war laut den Angaben eines Polizeisprechers mit ihren Eltern bei der Waschanlage. Ein 34-jähriger Mann wollte demnach die Anlage verlassen und es kam zum Unfall zwischen seinem Auto und der Dreijährigen. Das Kind wurde in ein Krankenhaus gebracht. Die Ermittlungen zur Unfallursache dauern an.