Bei Aufräumarbeiten in einem Schuppen werden mehrere Handgranaten aus dem Ersten Weltkrieg entdeckt. Wie konnten die Blindgänger entschärft werden?

Neresheim (dpa/lsw) - Bei Aufräumarbeiten in einem Schuppen sind in Neresheim (Ostalbkreis) zwei Handgranaten aus dem Ersten Weltkrieg entdeckt worden. Anschließend sei die Polizei umgehend über den Fund informiert worden, teilte diese mit.

Ein alarmiertes Entschärfer-Team fand schließlich noch eine dritte Handgranate. Da die Experten einen Transport der Handgranaten als zu gefährlich einschätzten, wurden die drei Blindgänger noch am Sonntagnachmittag auf einem angrenzenden Acker kontrolliert zur Detonation gebracht.

Wer die Handgranaten fand und weshalb diese in dem Schuppen lagerten, wurde nicht mitgeteilt. Ebenfalls unklar ist, warum die Blindgänger erst jetzt gefunden wurden. Die Polizei ermittelt nun wegen eines möglichen Verstoßes gegen das Kriegswaffenkontrollgesetz.