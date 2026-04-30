Bei dem Brand in einer Bäckerei in Filderstadt sind drei Menschen verletzt worden. Der Schaden liegt im sechsstelligen Bereich, die Ursache ist noch ungeklärt.

Filderstadt (dpa/lsw) - Bei einem Feuer in einer Bäckerei in Filderstadt (Kreis Esslingen) ist ein Schaden im sechsstelligen Bereich entstanden. Drei Menschen wurden verletzt und kamen in eine Klinik, wie ein Polizeisprecher sagte. Weshalb es zu dem Feuer in der Bäckerei kam, blieb zunächst unklar. Die Ermittlungen laufen. Das Feuer brach am Morgen aus und wurde gelöscht. Aufgrund des Einsatzes kam es zu Straßensperrungen, die mittlerweile aufgehoben wurden. Ob es sich bei den Verletzten um Kunden oder Mitarbeiter handelte, blieb zunächst unklar. Zuerst hatte der SWR berichtet.