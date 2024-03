Ettenheim (dpa/lsw) - Beim Zusammenstoß von drei Fahrzeugen bei Ettenheim (Ortenaukreis) sind drei Menschen verletzt worden. Zwei der Beteiligten kamen mit schweren Verletzungen ins Klinikum, so die Polizei. Einer der Fahrer soll aus ungeklärter Ursache am Montagmorgen in den Gegenverkehr geraten sein und stieß dort frontal mit einem anderen Auto zusammen. Eine Frau in ihrem Wagen dahinter konnte nicht mehr rechtzeitig bremsen und fuhr ebenfalls in die Unfallstelle hinein. Die Bundesstraße 3 war für mehrere Stunden komplett gesperrt.

