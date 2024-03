Stuttgart (dpa/lsw) - Drei Menschen sind bei einem Verkehrsunfall in einem Tunnel in Stuttgart leicht verletzt worden. Eine 27 Jahre alte Autofahrerin habe am Samstagnachmittag vermutlich wegen eines Fahrfehlers die Kontrolle über ihr Fahrzeug verloren, teilte die Polizei am Abend mit. Daraufhin sei sie mit ihrem Wagen einem anderen Auto aufgefahren und dann gegen die Tunnelwand geprallt. Von dort sei ihr Wagen gegen das Heck eines weiteren Autos abgewiesen worden, das wiederum auf einen anderen Wagen aufgeschoben worden sei. Die mutmaßliche Unfallverursacherin und der 32 Jahre alte Lenker eines anderen beteiligten Fahrzeugs sowie dessen 27 Jahre alte Beifahrerin wurden den Angaben nach leicht verletzt.