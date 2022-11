Schwäbisch Gmünd (dpa/lsw) - Bei einem Brand in einem Einfamilienhaus in Schwäbisch Gmünd (Landkreis Ostalbkreis) sind drei Menschen leicht verletzt worden. Das Feuer war am Donnerstagabend aus zunächst unklarer Ursache ausgebrochen, wie ein Polizeisprecher am Freitag sagte. Aus dem dritten Stock war starker Rauch ausgetreten. Drei Bewohner kamen mit Verdacht auf Rauchgasvergiftung vorsorglich in ein Krankenhaus. Den Angaben zufolge entstand ein Sachschaden von rund 250.000 Euro.