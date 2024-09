In einem Stuttgarter Pflegezentrum bricht ein Feuer aus. Drei Menschen werden verletzt.

Stuttgart (dpa/lsw) - Drei Menschen sind bei einem Zimmerbrand in einem Stuttgarter Pflegeheim leicht verletzt worden. Auf dem Herd stehendes Plastikgeschirr habe am Donnerstag in einem Zimmer im zweiten Obergeschoss Feuer gefangen, teilte eine Polizeisprecherin mit.

Daraufhin seien die umliegenden Räume evakuiert worden. Zwei Bewohner im Alter von 81 und 97 Jahren sowie eine 27 Jahre alte Pflegerin wurden mit Rauchvergiftungen ins Krankenhaus gebracht, wie es weiter hieß. Die Schadenshöhe war zunächst unbekannt.