Pforzheim (dpa/lsw) - Bei einem Auffahrunfall mit mehreren Fahrzeugen auf der Autobahn 8 bei Pforzheim sind nach ersten Erkenntnissen drei Menschen leicht verletzt worden. Der Polizei zufolge waren an dem Unfall am Dienstag sieben Fahrzeuge beteiligt. Vier davon mussten abgeschleppt werden. Ein Fahrstreifen in Richtung Stuttgart wurde gesperrt. Der genaue Hergang und die Schadenshöhe waren zunächst unklar.