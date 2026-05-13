Ein Rettungshubschrauber ist im Einsatz: Nach einem Unfall in Mannheim ist noch einiges unklar. Was die Polizei bisher berichten kann.

Mannheim (dpa/lsw) - Bei einem Verkehrsunfall mit drei beteiligten Autos in Mannheim ist ein Mensch schwer verletzt worden. Zwei weitere erlitten leichte Verletzungen, wie die Polizei mitteilte. Der Unfall ereignete sich am Abend auf der B44 in Richtung Mannheimer Innenstadt. Zunächst war bei den Einsatzkräften die Rede davon gewesen, dass vier Autos in den Unfall verwickelt gewesen waren.

Nach den bisherigen Ermittlungen kam ein 56-jähriger Autofahrer aus zunächst ungeklärter Ursache mit seinem Wagen von seiner Spur ab und stieß mit dem entgegenkommenden Auto eines 31-Jährigen zusammen. Durch den Crash kam wiederum der Wagen des 31-Jährigen von der Fahrbahn ab und stieß mit einem neben ihm in gleicher Richtung fahrenden Auto eines 62-Jährigen zusammen.

Bei dem Unfall wurde der 31-Jährige schwer verletzt, er wurde mit einem Rettungshubschrauber in eine Klinik geflogen. Der 62-Jährige sowie seine 63-jährige Beifahrerin wurden leicht verletzt.