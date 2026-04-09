Beim Überqueren eines Zebrastreifens in Heidelberg kommt es zu einem schweren Unfall. Mehrere Menschen werden verletzt.

Heidelberg (dpa/lsw) - Bei einem Autounfall an einem Fußgängerüberweg in Heidelberg sind ein Pedelecfahrer und zwei Fußgängerinnen verletzt worden. Ein Hund starb an der Unfallstelle, wie die Polizei mitteilte. Eine 44 Jahre alte Autofahrerin fuhr den Angaben zufolge aus Unachtsamkeit auf einen wartenden Pedelecfahrer auf. Dann touchierte ihr Wagen zwei querende Fußgängerinnen.

Der 35-jährigen Pedelecfahrer und die Fußgängerinnen kamen zur weiteren Behandlung in Krankenhäuser. Zum genauen Grad der Verletzungen machte die Polizei zunächst keine Angaben. Am Auto entstand laut Polizei nahezu kein Schaden, am Pedelec ein Schaden von etwa 500 Euro. Die Ermittlungen zum Unfallhergang übernahm der Verkehrsdienst Heidelberg.