Eine 86-Jährige übersieht beim Abbiegen ein Auto – drei Verletzte und rund 40.000 Euro Schaden sind die Folge. Auch ein Hubschrauber war im Einsatz.

Trochtelfingen (dpa/lsw) - Eine 86 Jahre alte Autofahrerin hat beim Abbiegen einen anderen Wagen übersehen und dadurch einen schweren Unfall mit drei Verletzten verursacht. Die Frau wollte auf eine Bundesstraße bei Trochtelfingen (Kreis Reutlingen) einbiegen. Dabei übersah sie nach ersten Informationen ein anderes Auto, wie ein Polizeisprecher sagte. Beim folgenden Zusammenstoß wurden drei Menschen verletzt.

Die schwer verletzte Seniorin wurde per Hubschrauber in eine Klinik geflogen. Der 54-jährige Fahrer des anderen Wagens und seine 51-jährige Beifahrerin wurden leicht verletzt und mit einem Rettungswagen in eine Klinik gebracht. Wegen des Unfalls wurde die Bundesstraße 313 vollständig gesperrt. Einer vorläufigen Schätzung zufolge beläuft sich der Schaden auf etwa 40.000 Euro.