Ein Mann wird in der Nähe von Stuttgart mit Schreckschusswaffen bedroht, verletzt und beraubt. Mehrere Wochen nach der Tat zeigen die Ermittlungen weitere Erfolge.

Ostfildern (dpa/lsw) - Nach einem Raubüberfall in Ostfildern (Kreis Esslingen) sitzen drei Verdächtige in Untersuchungshaft. Zwei der Männer sollen einen 28-Jährigen in seiner Wohnung mit Schreckschusswaffen bedroht, ihn geschlagen und getreten und Geld von ihm verlangt haben. Der 28-Jährige habe den mutmaßlichen Tätern eine vierstellige Summe gegeben und die Verdächtigen seien geflüchtet, teilten Polizei und Staatsanwaltschaft mit. Das Opfer sei leicht verletzt im Krankenhaus behandelt worden.

Ein 19 Jahre alter Verdächtiger soll am Abend des Überfalls bei dem 28-Jährigen gewesen sein und seine mutmaßlichen Komplizen im Alter von 20 und 21 Jahren in die Wohnung gelassen haben. Der Raubüberfall geschah bereits Ende Juli. Der 19-Jährige wurde kurz darauf festgenommen. Die 20- und 21-Jährigen sitzen seit vergangener Woche ebenfalls in U-Haft. Staatsanwaltschaft und Polizei ermitteln wegen des Verdachts der besonders schweren räuberischen Erpressung sowie der gefährlichen Körperverletzung.