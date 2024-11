Am Sonntag fand die Polizei drei Leichen in einer Berliner Wohnung. Nun haben die Beamten in Baden-Württemberg einen Verdächtigen gefasst.

Berlin (dpa) - Nach der Tötung von drei Menschen in Berlin-Marzahn hat die Polizei einen 42-jährigen Verdächtigen in Baden-Württemberg festgenommen. Die Hintergründe der Tat seien aber weiter unklar, teilte die Polizei mit. Der Mann sei im Zuge der Sofortfahndung am Dienstagnachmittag festgenommen worden.

Die Obduktionen der Toten hätten die Todesursachen ergeben. Zum Ergebnis der Obduktionen äußerten sich die Beamten aber nicht. Das zuständige Amtsgericht habe gegen den 42-Jährigen einen Haftbefehl erlassen.

Am Sonntag waren drei Leichen in einer Wohnung in Berlin-Marzahn gefunden worden. Die Tat soll nach Polizeiangaben schon am Donnerstag stattgefunden haben. Die Auffindesituation lasse darauf schließen, dass es sich um ein Tötungsdelikt handelt, hatten die Staatsanwaltschaft und die Polizei in einer gemeinsamen Pressemitteilung am Wochenende mitgeteilt. Die Mordkommission ermittelt seitdem.

Mehrere Medien hatten berichtet, dass es sich um eine Mutter und ihre fünf und sechs Jahre alten Töchter handeln soll. Laut «Bild»-Zeitung war der Lebensgefährte auf der Flucht. Die Staatsanwaltschaft bestätigte diese Informationen nicht.