Traurige Gewissheit: Beim Brand in Gernsbach sind drei Menschen gestorben. Ob es sich um drei zuvor vermisste Kinder handelt, ist noch unklar.

Gernsbach (dpa) - Nach dem Hausbrand in Gernsbach (Kreis Rastatt) sind zwei weitere Leichen gefunden worden. Das bestätigte die Polizei am Donnerstag. Damit hat sich die Zahl der Toten auf drei erhöht. Die erste Leiche war um die Mittagszeit in dem ausgebrannten Haus gefunden worden. Ob es sich hierbei um bislang vermisste Kinder im Alter von 4, 8 und 14 Jahren handelt, muss noch unter Hinzuziehung von Sachverständigen der Rechtsmedizin geklärt werden. «Ob sich noch weitere Leichen im Haus befinden, ist Gegenstand der weiteren Suchmaßnahmen», hieß es. Die Brandursache war zunächst nicht bekannt.

In der privat vermieteten ehemalige Gaststätte mitten im Ort wohnten vor allem osteuropäische Arbeiterfamilien und Einzelpersonen. Bei dem nächtlichen Feuer im Ortsteil Reichental waren 16 Bewohner gerettet worden. Drei davon kamen mit leichteren Verletzungen in ein Krankenhaus. Auch eine Polizistin wurde nach dem Einsatz in einer Klinik behandelt.

Die Suche war in dem ausgebrannten und einsturzgefährdeten Haus schwierig. Höhenrettungskräfte entdeckten die Leichen in dem ausgebrannten Haus.

Das Feuer war Donnerstagfrüh gegen 02.45 Uhr gemeldet worden. Als die Feuerwehr eintraf, brannte das Haus lichterloh. Der Dachstuhl und obere Teile des alten Hauses brannten ab. Am späteren Morgen stieg noch Rauch aus dem Haus.

Die Stadt richtete einen Krisenstab ein und organisierte eine Notunterkunft für die kommenden Tage.

Insgesamt waren mehr als 100 Helfer der Feuerwehr, der Polizei und des Technischen Hilfswerks sowie des Roten Kreuzes im Einsatz. Der Brandort wurde großräumig abgesperrt.