Kraichtal (dpa/lsw) - Bei einem Gebäudebrand in Kraichtal (Kreis Karlsruhe) sind drei Tote geborgen worden. Nach ersten Angaben der Polizei sind darunter „vermutlich auch Kinder“. Zudem sei ein Mann mit schweren Brandverletzungen mit einem Hubschrauber in eine Klinik geflogen worden. Das Feuer sei am Dienstag in dem Einfamilienhaus ausgebrochen. Ob noch weitere Menschen in dem Haus waren und wie es zu dem Brand kam, wurde zunächst nicht bekannt.