Drei Menschen sind bei einem Frontalzusammenstoß zweier Autos bei Attenweiler (Landkreis Biberach) schwer verletzt worden. Eine 35-Jährige sei mit ihrem Wagen am Mittwoch auf der Bundesstraße 312 in die Gegenfahrbahn geraten und dort mit einem entgegenkommenden Auto kollidiert, teilte die Polizei mit.

Attenweiler (dpa/lsw) - Dabei wurden sie und die 62 Jahre alte Fahrerin des Gegenfahrzeugs in ihren Autos eingeklemmt und schwer verletzt. Die Feuerwehr und die Rettungskräfte konnten sie befreien, sie kamen per Rettungshubschrauber in Klinken. Auch eine 62-jährige Beifahrerin kam demnach schwer verletzt ins Krankenhaus. Ein Beifahrer wurde leicht verletzt. Die Ermittlungen zum Unfallhergang laufen. Die Ursache war zunächst unbekannt.

Mitteilung der Polizei