Baden-Württemberg Drei Schwerverletzte nach Raserunfall

Rettungswagen - Symbolbild
Rettungskräfte brachten die drei Schwerverletzten ins Krankenhaus. (Symbolbild)

Ein 29-Jähriger fährt zu schnell um eine Kurve, der Wagen kommt von der Fahrbahn ab und überschlägt sich mehrfach. Schon vorher soll der Mann mehrere andere Fahrzeuge überholt haben.

Neufra (dpa/lsw) - Bei einem Raserunfall auf einer Landstraße im Landkreis Sigmaringen sind drei Menschen schwer verletzt worden. Weil der Fahrer mit seinem hochmotorisierten Auto zu schnell um eine Kurve fuhr, kam der Wagen von der Fahrbahn ab, kollidierte mit einem Baum, überschlug sich mehrfach und landete schließlich auf dem Dach.

Ein 18-Jähriger und ein 20-Jähriger waren bei dem 29-Jährigen mitgefahren, alle drei wurden mit schweren Verletzungen ins Krankenhaus gebracht. Noch vor der Kurve soll der Fahrer mehrere Fahrzeuge überholt haben. Die Polizei ermittelt und sucht Zeugen. Den Schaden schätzen die Beamten auf rund 70.000 Euro.

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