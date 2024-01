Drei Schulen in Nagold (Kreis Calw) sind über das Wochenende Ziele von Einbrechern geworden. Unbekannte Eindringlinge sollen sich zwischen Freitag und Sonntag Zutritt zu den Schulen verschafft haben, wie die Polizei am Montag mitteilte. In einer beruflichen Schule legten die Unbekannten wohl ein Feuer in einem Mülleimer. Die Feuerwehr löschte den Brand. Es entstand ein Schaden im sechsstelligen Bereich.

Nagold (dpa/lsw) - In den beiden anderen Schulen - einem Gymnasium und einer Gemeinschaftsschule - entwendeten die Einbrecher unter anderem elektronische Geräte und Bargeld. Die Polizei überprüft laut eigenen Angaben mögliche Zusammenhänge zwischen den Fällen.

Pm der Polizei