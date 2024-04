Ein Autofahrer ist auf einem Autobahnzubringer in Heilbronn in den Gegenverkehr geraten und hat einen Unfall mit drei Verletzten verursacht. Zuerst fuhr der 59-Jährige gegen das entgegenkommende Auto eines 31-Jährigen, wie die Polizei am Freitag mitteilte. Dieser wurde eingeklemmt und musste von der Feuerwehr befreit werden. Er kam mit schweren Verletzungen in ein Krankenhaus. Aus welchem Grund der 59-Jährige am Freitag von seiner Fahrbahn abkam und hintereinander in zwei Autos prallte, war zunächst unklar.

Heilbronn (dpa/lsw) - Der Fahrer des Autos sowie der ebenfalls 59 Jahre alte Fahrer des zweiten Autos, mit dem er zusammenstieß, wurden leicht verletzt. Herumfliegende Teile trafen zwei weitere Fahrzeuge.

