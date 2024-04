Drei Menschen sind bei einem Auffahrunfall auf der Autobahn 81 nahe Herrenberg (Kreis Böblingen) verletzt worden. Wie die Polizei am Samstag mitteilte, kam ein 87-Jähriger schwer verletzt mit dem Rettungshubschrauber in eine Klinik. Zwei Frauen wurden laut Polizei bei dem Unfall am Freitagnachmittag leicht verletzt.

Herrenberg (dpa/lsw) - Den Angaben nach fuhr eine 82-jährige Autofahrerin auf das Auto einer 31-Jährigen auf, die wegen des sich stauenden Verkehrs gebremst hatte. Der 87 Jahre alte Beifahrer der 82-Jährigen sei bei dem Aufprall schwer verletzt worden. Auch die beiden Fahrerinnen seien nach dem Unfall ins Krankenhaus gekommen. Die Autobahn in Richtung Stuttgart war laut Polizei für rund eine Stunde voll gesperrt.

