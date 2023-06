Drei Männer sollen in der Nacht zum Sonntag zwei Mädchen auf und nach dem Kinder- und Heimatfest in Laupheim (Landkreis Biberach) sexuell belästigt haben. Eine 14-Jährige sei zunächst auf dem Festplatzgelände von zwei Männern «unsittlich angefasst» worden, teilte die Polizei am Sonntagmorgen mit.

Laupheim (dpa/lsw) - Sie wollte dann Hilfe bei ihrer 16 Jahre alten Schwester suchen und soll auf dem Weg zu ihr von einem weiteren Mann belästigt und erneut «unsittlich angegangen» sein. Der Täter habe daraufhin laut Polizei zu dem Mädchen gesagt, dass sie sich «anders anziehen müsse, wenn sie nicht begrapscht werden möchte». Das Mädchen flüchtete sich dann zu ihrer Schwester und Freundinnen.

Vor einem Restaurant in der Nähe des Volksfestes trafen die Schwestern auf zwei der Männer, die bereits auf dem Festplatz handgreiflich geworden sein sollen. Vor der Gaststätte sollen sie die 14- und 16-Jährige erneut berührt haben. Die Polizei nahm die Ermittlungen auf und sucht nun nach Zeugen.

