Reduzierte Formgebung, raffinierte Kontraste und impulsive Pinselstriche – im Zeughaus des Germersheimer Kunstvereins stellen aktuell drei Künstler ihre Werke aus. „Bildsprachen“ ist die erste Ausstellung nach dem Corona-Lockdown. Zu sehen sind Arbeiten von Sibylle Möndel, Esther Naused und Bahaiden. Über eine Schau, die einiges zu sagen hat.

Das also ist es, was man so lange vermisst hat: Die magische Macht physisch existenter Bilder, die die Sinne verführt und das Herz berührt. Schon der erste Blick in den lichtdurchfluteten,