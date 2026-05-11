Eine Autofahrerin will abbiegen und übersieht ein vorfahrtsberechtigtes Auto. Es kommt zum Zusammenstoß. Mit schweren Folgen.

Winnenden (dpa/lsw) - Weil sie beim Abbiegen ein vorfahrtsberechtigtes Auto übersah, hat eine Autofahrerin am Freitag bei Winnenden (Rems-Murr-Kreis) einen Verkehrsunfall verursacht, wie die Polizei am Montag mitteilte. Das Auto der 30 Jahre alten Frau stieß demnach im Einmündungsbereich auf eine Landesstraße mit einem anderen Auto zusammen. Sowohl die Unfallverursacherin als auch die 52 Jahre alte Fahrerin des anderen Fahrzeugs sowie deren 32-jährige Mitfahrerin seien dabei schwer verletzt worden, hieß es in der Mitteilung der Polizei. Der entstandene Sachschaden belaufe sich auf etwa 25.000 Euro.