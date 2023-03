Jetzt direkt weiterlesen Mit dem Plus-Abo alle Artikel auf rheinpfalz.de lesen nur 1€ monatlich kündbar Zum Angebot Sie sind bereits Digital-Abonnent?

Der noch sieglose SV Rülzheim spielt am Freitag beim TSV Gau-Odernheim. Was sagt der Vereinsvorsitzende Uwe Drews zur Lage beim Fußball-Verbandsligisten? Der 62-jährige Inhaber eines Zentrums für ganzheitliche Zahnmedizin steht dem Verein seit Juni 2018 vor. Er lebt von Montag bis Donnerstag in Rodgau und über die Wochenenden in Rülzheim.

Die mit viel Erfahrung im höherklassigen Fußball gesegnete Mannschaft ist schon wieder deutlich hinter den Erwartungen. Was stimmt da nicht?

Man muss berücksichtigen,