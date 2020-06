Im April 2010 wurde Norbert Lipfert zum ersten Vorsitzenden des Fußballkreises Südpfalz, hervorgegangen aus den Kreisen SÜW und Südpfalz, gewählt. Bis 2012 bekleidete er das Amt. Was macht der 62-jährige frühere Funktionär aus Essingen, der rund 20 Jahre im Fußballkreisausschuss tätig war, heute?

Herr Lipfert, wie geht es Ihnen?

Ich wohne seit knapp elf Jahren aus privaten Gründen in Rutesheim, einer Stadt mit 12.000 Einwohnern im Landkreis Böblingen. Ich arbeite bei den Stadtwerken Ditzingen und bin dort im Vertrieb für den Anschluss von Gas-, Wasser- und Stromleitungen tätig. Ich werde in Kürze 63 Jahre alt und gehe in zehn Monaten nach 47 Jahren Berufstätigkeit in den Ruhestand. Dann möchte ich mir mit meiner Partnerin einen langgehegten Wunsch erfüllen und nach Südafrika reisen. Zudem gibt es in Deutschland sehr viele schöne Flecken, die wir noch besuchen wollen. Ich bewohne ein Haus mit Garten, da wird es nie langweilig. Ansonsten möchte ich noch lange gesund bleiben.

Welchen Bezug haben sie zum Fußball?

Ich bin regelmäßiger Zuschauer bei den Heimspielen des SKV Rutesheim in der Verbandsliga Württemberg, auswärts besuche ich die Derbys. Es ist ein gut geführter Verein mit nachhaltiger Jugendarbeit und einer glänzenden Infrastruktur. Es gibt drei Kunst- und zwei Naturrasenplätze. Mit den Verantwortlichen des Vereins stehe ich regelmäßig in Kontakt. Sie kennen meinen Bezug zum Fußball und bitten mich hin und wieder um einen Ratschlag. Ich stehe ihnen dann mit Rat und Tat zur Seite und beantworte gerne alle Fragen. Doch ein offizielles Amt strebe ich nicht mehr an.

Haben Sie noch Kontakte in die Pfalz?

Über das aktuelle Geschehen informiere ich mich auf den Onlineseiten der RHEINPFALZ. Ich besuche hin und wieder meinen Bruder in Esthal und das Grab meiner Eltern in Kirrweiler. Zudem stehe ich immer mal wieder in telefonischem Kontakt mit meinen ehemaligen Kreisausschusskollegen Reiner Herder und Roland Schicktanz. Mit den Freunden meiner Nordic-Walking-Gruppe mache ich regelmäßig Ausflüge in die Südpfalz. Wir waren schon in Flemlingen, Gleiszellen und auf dem Trifels. Meine alte Heimat ist kulinarisch immer eine Reise wert. Wenn es Corona wieder zulässt, werden wir den Dornröschenweg in Dörrenbach gemeinsam erwandern.