Der FC Bienwald Kandel hat den Einzug ins Verbandspokal-Viertelfinale verpasst. Nach dem 0:2 gegen den TSV Gau-Odernheim sehen sich beide am Sonntag in Kandel in der Fußball-Verbandsliga wieder (16 Uhr). Kapitän Yanik Wagner steht Rede und Antwort.

Herr Wagner, warum hat es am Mittwoch nicht zum Sieg gereicht?

Wir wussten, dass wir von Beginn an alle 100 Prozent bringen müssen, um erfolgreich zu sein. Dies war in den ersten 45 Minuten nicht der Fall. Doch das müssen uns die Fans als Aufsteiger auch mal zugestehen. Wir haben die schlechteste Halbzeit in dieser Saison gespielt. Es ist uns nicht gelungen, vorne den Gegner frühzeitig anzulaufen. Hinten waren wir nicht in der Lage, den Ball über die erste Kette des hoch stehenden Gegners zu befördern. Es kamen keine Bälle in die vordere Box. Nach der Pause haben wir das deutlich besser gelöst. Wir hatten ein Übergewicht und konnten uns zahlreiche Chancen erarbeiten. Doch just in dieser Drangphase bekamen wir den Elfmeter gegen uns und eine Gelb-Rote Karte. Dennoch haben wir uns mit zehn Mann nicht aufgegeben und weiter nach vorne gespielt.

Was erwarten Sie im Punktspiel?

Wir müssen am Sonntag nahtlos an die zweite Halbzeit anknüpfen. Es ist wichtig, den Gegner von Anfang an unter Druck zu setzen und zu Fehlern zu zwingen. Ich bin mir ziemlich sicher, dass wir am Sonntag gewinnen werden. Unser Trainer Marco Weißgerber wird die richtigen Schlüsse ziehen und die Jungs auch entsprechend vorbereiten. Zudem denke ich, dass wir auf der ein oder anderen Position mit einer veränderten Startelf auflaufen werden. Wir haben zu Hause zuletzt am 13. Oktober 2019 verloren (2:5 gegen den VfB Bodenheim, die Red.). Diese Serie wollen wir weiter ausbauen.

Nichtabstieg war das Ziel. Jetzt ist Kandel Tabellenführer. Müssen die Ziele neu formuliert werden?

Natürlich wollen wir uns für die Aufstiegsrunde qualifizieren, um jeder Abstiegsgefahr aus dem Weg zu gehen. Doch ich möchte weniger über künftige Ziele sprechen. Wir denken wirklich von Spiel zu Spiel. Wichtig ist, dass wir aktuell alle mit viel Freude Fußball spielen. Ich bin jetzt acht Jahre hier, da gab es schon ganz andere Zeiten. Wir haben einen tollen Zusammenhalt und haben viel Spaß vor und nach dem Training. In den Übungseinheiten arbeiten wir mit 20 Spielern sehr fokussiert und konzentriert. Marco Weißgerber gestaltet das Training sehr abwechslungsreich und spannend. Zudem haben wir viele helfende Hände, die für perfekte Rahmenbedingungen sorgen. Es ist überragend hier, ich werde den Verein nie mehr verlassen.