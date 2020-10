Nach dem 2:0-Sieg beim Tabellenführer TuS Rüssingen steht der TB Jahn Zeiskam im Mittelfeld seiner Fußball-Verbandsliga-Gruppe. Trainer Stefan Ronecker sprach vor dem Spiel davon, dass es ein Wunder geben könnte bei der mit Brasilianern gespickten Mannschaft. Was sagt er vor dem Spiel am Sonntag, 15.30 Uhr, beim DJK-SV Phönix Schifferstadt?

Herr Ronecker, war das jetzt ein Wunder in Rüssingen?

Wenn man die Tabellensituation angeschaut hat und Rüssingen kennt, dann weiß man, was sie können. Wunder war aber nicht das richtige Wort. Es war eine große Überraschung und eines der besten Spiele, das die Jungs unter mir gemacht haben.

Mit Nico Kruppenbacher und Mustafa Köse haben zwei Spieler ihre Torpremiere im TB Jahn-Dress gefeiert. Alle fünf Tore, die Ihre Mannschaft in dieser Saison erzielt hat, kommen von unterschiedlichen Torschützen. Sehen Sie es positiv, dass jeder Mal trifft oder würden Sie sich lieber einen echten Torjäger wünschen?

Das Ganze ist auch der Tatsache geschuldet, dass wir viele neue Spieler im Kader haben und Simon Maier nicht richtig in die Gänge kommt. Zudem war Meldin Kovacevic verletzt und richtig krank. Er wird uns noch richtig weiterhelfen, aber das läuferische Niveau, dass in Zeiskam abverlangt wird, macht ein Spieler nicht einfach in ein bis zwei Wochen wett. Dann muss man probieren. Mustafa Köse ist gelernter Rechtsverteidiger. Ich will ihn zum Stürmer umpolen. Dass er das kann, hat er mit seinem Tor bewiesen.

Erst die 0:4-Klatsche bei Basara Mainz, dann der Sieg beim Tabellenführer. Ist die Liga ausgeglichener denn je?

Ja, das sagt auch jeder andere Trainer. Es entscheidet oft die Tagesform. Die Niederlage in Mainz hatte ihre Gründe, die haben wir aufgearbeitet. Eine Niederlage sollte den Trainer immer anspornen kritisch nachzudenken und zu schauen, dass es besser wird. Das haben wir getan, das ist nicht selbstverständlich. Jetzt geht es gegen Schifferstadt. Sie haben gegen Rüssingen starke Ansätze gezeigt und auch schon ihre Siege eingefahren. Die Tagesform wird wieder entscheiden.