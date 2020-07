Die Vereine der Fußball-Verbandsliga treten kommende Saison in zwei Neuner-Gruppen mit Hin- und Rückspielen an. Anschließend gibt es eine Meister- und eine Abstiegsrunde. TB Jahn Zeiskams Vorstand Fußball Kurt Mann ist auch damit nicht zufrieden.

Herr Mann, was ärgert Sie an der neuen Regelung?

Es ärgert mich in erster Linie, dass die Vereine bei solch schwerwiegenden Entscheidungen nicht einbezogen werden. Unser Wunsch auf eine Teilnahme an der Spielausschusssitzung am 11. Juli wurde vom SWFV abgelehnt, da dies die Statuten angeblich nicht zulassen. Die Ergebnisse lesen wir dann erst in der Zeitung. Dort hieß es, der Verband sei dem Wunsch der Vereine nach mehr Spielen nachgekommen. Wir haben uns mit den anderen Vereinen ausgetauscht. Keiner war für die Lösung einer Ligateilung. Wir fordern eine reguläre Runde mit verkürzter Winterpause und englischen Wochen. Das kann man intelligent planen. Wir sitzen alle in einem Boot, der eine kann ohne den anderen nicht existieren. Deshalb kann es nur gemeinsam gehen.

Was ist problematisch bei einer geteilten Liga mit einer Auf- und Abstiegsrunde im Anschluss?

Niemand gleicht den Vereinen die Einnahmen aus, die ihnen bei einer verkürzten Runde verloren gehen.

Wie sieht es sportlich beim TB Jahn aus?

Der Kader steht soweit. Wenn wir noch einen Spieler bekommen können, der uns sportlich sofort weiterhilft, verschließen wir uns nicht. Am Montag ist der offizielle Trainingsauftakt, davor war das Training freiwillig, die Beteiligung dennoch gut. Am 29. Juli fahren wir ins Trainingslager. Wir haben mit einem Durchschnittsalter von 21,3 Jahren wahrscheinlich die jüngste Truppe der Liga. Die Jungs haben eine super Einstellung und einen tollen Charakter. Wir haben auch sportliche Verluste hinnehmen müssen und müssen die junge Mannschaft nun aufbauen und entwickeln. Unser Trainer hat bewiesen, dass er das kann.