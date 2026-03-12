Feuer im Wohnzimmer, drei Verletzte und ein Schaden von 100.000 Euro: In Albstadt verhindert die Feuerwehr Schlimmeres.

Albstadt (dpa/lsw) - Drei Bewohner sind bei einem Wohnungsbrand in Albstadt (Zollernalbkreis) verletzt worden. Der Brand entstand aus bislang ungeklärter Ursache im Wohnzimmer einer Erdgeschosswohnung, wie die Polizei mitteilte. Die Feuerwehr verhinderte am Nachmittag eine Ausbreitung des Feuers auf weitere Wohnungen im Mehrfamilienhaus. Rettungskräfte brachten die Verletzten ins Krankenhaus. Angaben zur Schwere der Verletzungen gab es zunächst nicht. Der Schaden beläuft sich schätzungsweise auf 100.000 Euro.