In einer Tiefgarage in Stuttgart brennen Autos. Es entsteht viel Rauch. Das hat auch Auswirkungen auf die Besucherinnen und Besucher eines Kinos.

Stuttgart (dpa/lsw) - Wegen des Brandes mehrerer Autos in einer Tiefgarage ist ein Kino in Stuttgart gesperrt worden. Wie ein Feuerwehrsprecher mitteilte, brannten drei Wagen im Parkhaus des SI-Centrums in Stuttgart-Möhringen. Die Einsatzkräfte hätten das Feuer gelöscht, es sei aber Rauch in das Gebäude eingedrungen. Der betroffene Gebäudeteil sei bereits vor dem Eintreffen der ersten Feuerwehrleute vom Personal geräumt worden. Verletzt wurde niemand.

Ein in dem Veranstaltungskomplex befindliches Kino musste den Angaben nach für den Rest des Freitags wegen des Rauchs schließen. Es seien Belüftungsmaßnahmen notwendig gewesen, wobei auch ein ferngesteuerter, kettenbetriebener Großlüfter zum Einsatz gekommen sei. Die Arbeit der Feuerwehr sei gegen 20.00 Uhr erledigt gewesen. Die Brandursache war zunächst unklar.

In dem Freizeitkomplex am Stuttgarter Stadtrand sind auch die Spielstätten zweier Musicals untergebracht. Dem Feuerwehrsprecher zufolge konnte die Vorstellung des Musicals «Tina» wie geplant stattfinden. Die Vorstellung des Musicals «Tarzan» startete mit Verspätung.