Für ihr Drehbuch zum Film «The Doctor Says I'll Be Alright, But I'm Feelin Blue» haben Mascha Schilinski und Louise Peter den mit 20.000 Euro dotierten Thomas-Strittmatter-Preis erhalten. Die Geschichte werde «über vier Zeitebenen an einem einzigen Ort so kunstvoll ineinander verwoben, dass man sich der Tragik, die durch die Jahrzehnte hindurch transzendiert, nicht entziehen kann», begründete die dreiköpfige Fachjury ihre Entscheidung laut Mitteilung. Die von der MFG Filmförderung Baden-Württemberg gestiftete Auszeichnung wurde am Mittwoch in Berlin überreicht.

Berlin (dpa/lsw) - Das Drama beschreibe «mit diversen Zeitsprüngen einen assoziativen Erinnerungsstrom aus dem Leben von vier Mädchen über einen Zeitraum von 100 Jahren bis in die Gegenwart» und zeichne ein «mentales Sittenbild von vier Generationen», hieß es. Die Preisträgerinnen sind Absolventinnen der Filmakademie Baden-Württemberg und haben für ihre Arbeiten bereits mehrere Preise erhalten.

Der Drehbuchpreis der MFG wird jährlich für ein herausragendes, noch unverfilmtes Buch vergeben. Von bisher 26 prämierten Drehbüchern seien 21 auch verfilmt worden.

Namensgeber Thomas Strittmatter wurde 1961 in Sankt Georgen im Schwarzwald geboren, er starb 1995 nach einem Herzinfarkt in Berlin. Der Autor schuf zahlreiche Hörspiele, Romane und Drehbücher, darunter Filmvorlagen für «Drachenfutter», «Winckelmanns Reisen» und «Auf Wiedersehen Amerika».

