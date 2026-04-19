Im „Dracula“-Ballett von Kenneth Tindall wird der Vampir der zu einem Modedesign-Gott des 21. Jahrhunderts. Jetzt wurde es in Karlsruhe uraufgeführt.

War er ein blutrünstiges Scheusal oder ein verfluchtes Opfer seiner eigenen Triebe? Die schauerliche Figur des Vampirs Dracula hat seit dem gleichnamigen Roman von Bram Stoker (1897) immer wieder Künstler zu Bearbeitungen und Deutungen inspiriert – jetzt zu einem üppigen Handlungsballett am Badischen Staatstheater uraufgeführt wurde. Das Publikum war begeistert.

Mode lebt von der Kunst, Bedürfnisse zu befriedigen, die es ohne sie gar nicht gäbe. Die großen Fashion-Shows auf den Laufstegen zwischen Paris, Mailand und New York feiern die Rituale einer lustvollen Selbstaufgabe, bei denen die Akteure wie die Besucher Opfer und Täter zugleich sind. Sie erliegen einer suggestiven Strategie, mit der die Halbgötter der Haute Couture ihrer verzückten Kundschaft weismachen, es gehe nicht um Profit und die Eitelkeit der Macher und ihrer Industrie, sondern um die Erfüllung selbst erzeugter Wünsche der Zielgruppe.

So wie der literarische Dracula seinen Opfern das Blut aussaugt, um selbst immer neue Lebenskraft zu gewinnen, so entzieht in Tindalls Tanzversion der Modezar seinen Anhängern ihre schöpferischen Energien, um selbst kreativ bleiben zu können. Die modernen Draculas des kommerziellen Modebetriebs sind Schmarotzer der geheimen Sehnsüchte ihres Publikums. Nicht ohne Grund zieht das Programmheft der Karlsruher Aufführung eine Parallele zu den extremen Mager-Models auf den Catwalks der Modeschauen, die im übertragenen Sinne durch die vampirische Gier ihrer Couturiers ausgezehrt sind.

Der britische Choreograf David Bintley, der bei uns noch wenig bekannt ist, benutzt Stokers „Dracula“-Roman als Vorlage und übernimmt dabei dessen Personal: den Vampir, seinen Verfolger Harker, die beiden Opfer Mina und Lucy sowie die Forscher Van Helsing und Dr. Seward, die ihm und seinen Taten auf der Spur sind. Allerdings besetzt er diese Rollen neu und verlegt das Geschehen aus dem fernen Transsylvanien und dem viktorianischen London in die aktuelle Beauty-Branche: „Das Ballett spielt in der heutigen Modewelt der Haute Couture“ (Programmheft).

Dort will der Designer Dracula sein Model Jonathan Harker zum Gesicht einer PR-Kampagne für das neu kreierte Parfüm „Animus“ machen, interessiert sich dann aber auch für dessen Freundin, die Fotografin und Influencerin Mina, die seinen narzisstischen Neigungen entgegenkommt. Durch lockende „Musen“ wird Harker in die Glitzerwelt aus Duft und Glamour gesogen und verfällt durch deren Faszination in tiefe, rauschhafte Benommenheit. Bei einem Besuch im drogengeschwängerten Nachtclub, in dessen Mittelpunkt der dämonische Dracula steht, geraten auch Mina und ihre Freundin Lucy in den Bannkreis des Vampirs. Sie verfallen ihm, weil er in ihnen das Verlangen entfacht, ihm anzugehören. Es ist nicht Gewalt, sondern seine magische Macht der Verführung, der sie erliegen – das Grundthema des Stücks.

Vergeblich versuchen die Mediziner Van Helsing und Seward, auf unterschiedlichen therapeutischen Wegen diesen Zauber zu lösen und zu brechen. Immer tiefer geraten Harker, Mina und Lucy in den Strudel von Verlockung und Verderben, der sich in einer Folge von Traumsequenzen, orgiastischen Bildern und pompösen Fashion-Défilés entfaltet. Am Ende aber, wenn das betäubende Blendwerk verflogen ist und nur noch Dracula übrig bleibt, kehrt Mina, die sich trotz allen Widerstrebens für die Kraft der Liebe entschieden hat, zu dem Vampir zurück und gibt sich ihm hin. Ist das Draculas Ende? Eher schon der Triumph einer Vorstellung, die den alten Gegensatz von „Eros und Thanatos“ (Liebe und Tod) im Mythos beschwört, den schon Freud als Elementartrieb allen menschlichen Lebens beschrieben hat.

Es ist diese bunte, spannungsreiche Mischung von Stimmungen zwischen ekstatischer Raserei und sensibler Besinnung, Anziehung und Abstoßung, Intimität und Leidenschaft, die Tindall und sein Librettist Ian Kelly zu einem Ballett von unwiderstehlicher Kraft und Ausdrucksfülle inspiriert hat. Eingelagert in fetzige Revue-Einlagen (etwa in der furiosen Nachtclub-Szene), opulente Fashion-Bilder und surreale Visionen, in denen das gesamte Ensemble zu grandiosen Momenten aufläuft, finden sich verhaltene, intensive Pas de deux, deren Zartheit den kruden Rahmen der vampirischen Überwältigung sprengt.

Lasse Caballero als männlich lasziver, kraftvoller Dracula, Marta Andreitsiv als zwischen Lockung und Abwehr schwankende Mina, Sophie Burke als extrovertierte, lebensfrohe Lucy und Daniel Rittoles als verzweifelt ringender Harker zeigen sich als kompetente Interpreten einer Choreografie, die effektvoll zwischen Klassik und Moderne angesiedelt ist, aber keine eigene Sprache findet. Auch Christopher Evans als Dr. Seward und Ledian Soto haben wenig Gelegenheit, sich tänzerisch zu profilieren. Maria Mazzotti, Ella Matthews und Veronika Jungblut als Draculas Musen bleiben bei Stereotypen stehen. Insgesamt ist Tindalls Einrichtung eher Inszenierung als Tanz und setzt vordringlich auf den Effekt des optischen Geschehens, statt die Protagonisten künstlerisch in ihrer Tiefe auszuloten.

So bleibt der unterhaltende, zweieinhalbstündige Abend als Ballett-Ereignis etwas oberflächlich, ohne jedoch seine spektakuläre Wirkung beim begeisterten Publikum einzubüßen, das den üppigen Show-Effekt der aufwendigen Produktion dankbar goutiert. Die eigens für „Dracula“ komponierte Musik von Alexandra Harwood, von der Badischen Staatskapelle unter der Leitung von Daniel Carlberg temperamentvoll umgesetzt, verbindet sehr unterschiedliche Farben zwischen sakraler Anmutung und prächtigen Cinemascope-Klängen. Durch die Einbindung in ein raffiniertes Sounddesign (Davidson Jaconello) gewinnt sie zusätzlich. Großer Jubel am Ende.

Termine

Nächste Vorstellungen am 23. und 24. April sowie am 2., 8. und 16. Mai.