Zwei Lottospieler aus dem Rhein-Neckar-Kreis sind in den Club der Millionäre eingetreten. Einer von ihnen knackte als einziger Tipper in Deutschland den Jackpot mit fast fünf Millionen Euro. Neben den sechs richtigen Zahlen aus 49 hatte er auch die Superzahl 7. Der zweite Gewinner erhält mehr als 1,1 Millionen Euro für sechs Richtige, wie die Staatliche Toto-Lotto GmbH Baden-Württemberg am Montag mitteilte.

Stuttgart (dpa/lsw) - Lotto-Mitteilung