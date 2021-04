Mozarts Oper „Die Hochzeit des Figaro“ gehört zu den Schätzen der Musikaliensammlung aus der Fürstlich Fürstenbergischen Hofbibliothek Donaueschingen in der Badischen Landesbibliothek. Sämtliche Musikhandschriften sind mit 230.000 Abbildungen jetzt online einzusehen. Die Musikdrucke sind noch in Arbeit.

Die Musikaliensammlung der Fürstlich Fürstenbergischen Hofbibliothek Donaueschingen ist mit über 3500 Musikhandschriften und über 5300 Musikdrucken eine der bedeutendsten Sammlungen ihrer Art in Süddeutschland. Sie umfasst Notenhandschriften und Notendrucke vom 17. bis in das 20. Jahrhundert.

In ihrem Bestand sind viele Werke bedeutender Komponisten aus Baden enthalten, die einen hohen Wert für die musik- und theatergeschichtliche Forschung haben. So sind beispielsweise die Komponisten Conradin Kreutzer, Thomas Täglichsbeck, Johann Wenzel Kalliwoda und Alexander Fesca mit ihren Werken vertreten.

Eine Fürstin als Kammerzofe

Aber auch Werke von Komponisten außerhalb Badens finden sich in der Sammlung: 1787 wurde Mozarts Oper „Die Hochzeit des Figaro“ in Donaueschingen erstmals außerhalb von Wien und Prag aufgeführt. In den Folgejahren 1788, 1789 und 1791 kam die Oper noch mehrmals zur Aufführung und zählt damit zu den am häufigsten gegebenen Opern am Hoftheater. Die Rolle der Kammerzofe Susanna sang dabei die Fürstin Maria Antonia persönlich: Im Aufführungsmaterial ist bei der Singstimme der Susanna daher auch „für die Durchlauchtigste Fürstin“ vermerkt.

Der Ankauf der Musikaliensammlung 1999, die der Landesbibliothek zur Aufbewahrung und Vermittlung in Obhut gegeben wurde, war nur möglich durch besonderen Einsatz der Kulturstiftung der Länder und der Stiftung Kulturgut Baden-Württemberg. Ihre Unterstützung hat es auch möglich gemacht, dass das komplette Konvolut seit 2016 digitalisiert wird. Zu finden ist es im Netz unter https://digital.blb-karlsruhe.de.