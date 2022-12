Das Karlsruher Verkehrsmuseum in der Südstadt widmet sich Donald Duck. Über 500 Objekte aus der Privatsammlung Martin Wacker geben einen Einblick in die Mobilität des Comic-Helden.

Auf seinem Nummernschild steht seit eh und je die „313“. Deshalb wird Donald Ducks knuffiges Cabriolet gerne auch einfach „313er“ genannt. Das Auto besticht durch sein formvollendet geschwungenes Design: Stoßstange, Kotflügel, Lampen – alles ist hier rund und putzig.

Mehr noch. Alles ist so wunderbar nachhaltig! Donald fährt seinen „313er“ – erschaffen vom Disney-Zeichner Al Taliaferro – seit Ende der 1930er-Jahre, als die Comicstrips aus Entenhausen das Licht der Welt erblickten. Unzählige Male musste dieses Fahrzeug schon repariert werden, was dem armen Schlucker Donald in ebenso unzähligen Geschichten aber immer wieder gelang. Das Auto fährt und Donald bleibt seinem „313er“ treu. Mit Augenzwinkern lässt sich das als romantischer Kontrapunkt gegen unsere – in USA wie hier allgegenwärtige – Konsum- und Wegwerfgesellschaft interpretieren.

Quietschende Hupen mit Donald-Kopf

Solchen Gedanken jedenfalls kann man wunderbar nachhängen in der liebevoll aufbereiteten Sonderausstellung, die die Brüder Harald und Martin Wacker für das Karlsruher Verkehrsmuseum eingerichtet haben. Zu sehen sind Hartgummi- und Plastik-Sammelfiguren aus der Entenhausenwelt, die allesamt etwas mit der Mobilität der Duck-Familie zu tun haben. Der „313er“ spielt dabei die wichtigste Rolle. Es gibt ihn als Tretauto für Kinder – und als „lebensgroßen“ Nachbau für Erwachsene, die, sofern sie Fahrerlaubnis und TÜV-Zulassung haben, damit auf der Straße fahren dürfen.

Die große Version wird in der Karlsruher Ausstellung mit Fotos und Erklärtexten präsentiert. Die kleine Version ist im Original zu sehen, sowie weitere rund 500 Ausstellungsstücke. Fürs Fahrrad gibt es Klingeln mit Donald-Aufdruck und Donald-Köpfe als quietschende Hupen. Es gibt Spielzeug-Helikopter mit Donald drin und natürlich auch Schiffe und Boote. Das meiste von all dem hat seinen grafisch-literarischen Ursprung in irgendeiner der gezeichneten Geschichten. Für Groß und Klein ein Riesenspaß, sich darauf einzulassen.

Oma Duck, die Elektro-Pionierin

Martin Wacker ist Jahrgang 1968 und Karlsruhes beliebter Entertainer. Er macht Kabarett, ist Eventmanager fürs Stadtmarketing und Stadionsprecher für den KSC. Außerdem sammelt er seit fast 30 Jahren Donald-Figuren und vieles, was sonst noch so zum Duck-Imperium dazu gehört. Sein älterer Bruder Harald wiederum ist ehrenamtlicher Vorstand der Karlsruher Verkehrswacht, Träger des ebenfalls ehrenamtlich betriebenen Verkehrsmuseums, in dem zu den sonntäglichen Öffnungszeiten Oldtimer-Automobile und Zweiräder – auch Draisinen – und mehrere große Modelleisenbahnanlagen zu bewundern sind.

Die jetzt in einem der Räume untergebrachte Sonderausstellung war Harald Wacker eine Herzensangelegenheit. Der große Vorteil der Schau ist, dass sie ein Schwerpunktthema hat, eben Mobilität . Da kann man mit all dem vermeintlichen Donald-Tinnef tatsächlich Entdeckungen machen. Oma Duck etwa fährt Elektroauto, und der Comic spiegelt damit durchaus die Realität wider, denn in den ersten Jahrzehnten des Automobils waren in den USA bis 1912 etwa ein Drittel aller Fahrzeuge Elektrowagen.

Auch in Genderfragen ist Wackers Sammlung aufschlussreich. Die Comic-Autoren ließen Daisy Duck über Jahrzehnte nicht mit eigenem Auto fahren. Stattdessen teilte man ihr lieber, wenn es zum Picknick ging, völlig selbstverständlich die Rolle der Beifahrerin im „313er“ zu. Die Schau kommentiert das nicht weiter. Aber alle können sich ihren eigenen Reim darauf machen.

Die Ausstellung

„Die Ducks im Verkehrsmuseum“, Karlsruhe, Werderstr. 63, bis 2. April: sonntags 10 bis 13 Uhr; Konzert der Badischen Bluesverschwörung mit Martin Wacker unter dem Motto „Kultur zwischen altem Blech“ am 17. Dezember um 19 Uhr. Infos im Netz: www.verkehrsmuseum-karlsruhe.de.