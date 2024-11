Ritsu Doan spielt sich beim SC Freiburg immer mehr in den Mittelpunkt und weckt damit das Interesse anderer Clubs. Die Breisgauer wollen den Japaner aber nicht vorzeitig ziehen lassen.

Freiburg (dpa) - Der SC Freiburg ist Gerüchten über einen möglichen Wechsel von Ritsu Doan in der Winterpause entgegengetreten. Das sei überhaupt kein Thema, sagte Sportvorstand Jochen Saier am Rande des Spiels in der Fußball-Bundesliga gegen den FSV Mainz 05.

Der 26 Jahre alte japanische Nationalspieler habe eine super Entwicklung genommen, sei fleißig und liefere regelmäßig ab, strahle Torgefahr aus und habe Scorerpunkte, da sei es klar, dass es Interesse gebe. «Aber Winter, das würde ich sehr klar ausschließen. Wir wollen die Saison möglichst erfolgreich bestreiten, da ist er ein ganz wichtiger Faktor. Winter wird kein Thema sein», betonte Saier beim Streamingdienst DAZN.