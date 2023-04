Jetzt direkt weiterlesen Mit dem Plus-Abo alle Artikel auf rheinpfalz.de lesen nur 1€ monatlich kündbar Zum Angebot Sie sind bereits Digital-Abonnent?

Mega-Rave vor Mini-Publikum: DJs laden am Wochenende vor der Drive-in-Bühne zum Techno-Tanz, doch kaum einer geht hin. Die Zurückhaltung wegen Corona muss Veranstaltern zu denken geben. Denn Techno-Fans gibt’s eigentlich genug in der Region. Das haben große Partys an Seen in Wörth oder Lauterburg in den vergangenen Sommern gezeigt.

An Drive-In-Kulturbühne wird geboten, was viele Menschen in diesen Tagen so schmerzlich vermissen: Ein Rave, bei dem bis zu 500 Techno-Fans hemmungslos feiern und tanzen können.