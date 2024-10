In der vierten Edition des Ausstellungsformat „Digiloglounge“ geht es unter dem Titel „Du hast einen neuen Follower!“ um den Einfluss digitaler Medien in unserem vernetzen Alltag.

Algorithmen filtern die Informationen, die uns erreichen. Künstliche Intelligenz bringt in der Datenanalyse Systeme hervor, die vorgeben, unser Verhalten und unsere Entscheidungen vorhersagen zu können. Und stetig aufploppende Benachrichtigungen lenken uns immer wieder ab. Die „Digiloglounge N°4“ am Zentrum für Kunst und Medien (ZKM) in Karlsruhe lädt mit einer Auswahl künstlerischer und wissenschaftlicher Exponate dazu ein, sich mit den Risiken und Nutzen des digitalen Wandels auseinanderzusetzen, um informierte Entscheidungen treffen zu können.

Das Ausstellungsformat „Digiloglounge“ ist Teil des Projekts digilog@bw, eines Forschungsverbunds baden-württembergischer Universitäten, Forschungseinrichtungen und des ZKM, an dem seit 2019 über 50 Forscherinnen und Forscher aus Geistes-, Sozial-, Rechts-, Wirtschafts-, Medien- und Kommunikationswissenschaften, der Ethik und der Informatik mitgewirkt haben.

Sind wir uns der Risiken bewusst?

Sie stellen Fragen: Sind wir uns der Risiken bewusst, die wir in der digitalen Realität eingehen? Laufen wir Gefahr, dass die ständige fremdgesteuerte Berieselung uns eine differenzierte Auseinandersetzung mit gesellschaftlichen und politischen Themen erschwert? Wie tragen KI-Anwendungen zur Verbreitung von Vorurteilen bei? Welche Auswirkungen haben biometrische Gesichtserkennung und Datensammlung auf unsere Privatsphäre, Identität und Sicherheit? Welche Verantwortung tragen Unternehmen und Nutzer?

Zeige mir dein Foto und ich sage dir, wer du bist: Nach diesem Motto thematisiert die Station „Fake Me Deep“ (2021) von Marnix de Nijs die möglichen Auswirkungen Künstlicher Intelligenz auf unsere Identität. Wer ein Porträtbild hochlädt und persönlicher Informationen preisgibt, kann hier erleben, wie KI Annahmen über sein Verhalten, seine Charaktereigenschaften und seine Zukunft trifft.

Ein Szenario: KI im Wahlkampf

Wie KI-Systeme politische Präferenzen anhand biometrischer Daten wie Gesichtsmerkmalen vorhersagen könnten, zeigt das fiktive Szenario „Smile to Vote – Political Physiognomy Analytics“ (2017-2024) von Alexander Peterhänsel. Das Projekt thematisiert die Risiken von Gesichtserkennung und „Micro-Targeting“ in Wahlkämpfen und zeigt die möglichen Auswirkungen solcher Technologien auf demokratische Prozesse.

Ein Exponat der Ausstellung ist die Plattform „Sweet Talk“ (2021) von Ben Grosser. Sie soll die Mechanismen von Social-Media-Plattformen deutlich machen, die unser Verhalten mit personalisierten Benachrichtigungen manipulieren, um maximale Nutzung und Bindung zu erzeugen.

Wie Plattformen uns binden

„The Follower“ (2023-2024) von Dries Depoorter gleicht mithilfe von KI öffentliche Live-Kamerabilder von populären Orten mit Fotos ab, die von Influencern dort aufgenommen und auf Instagram veröffentlicht wurden. So lässt sich erleben, wie einfach es ist, die digitale Darstellung von Menschen mit realen Überwachungsbildern zu verbinden.

Das KIT steuert „Touch & Learn: Cybersicherheit-Kartenspiele“ (2023) bei, die Besuchern spielerisch vermitteln, wie sie sich vor Cyberkriminalität schützen können.

Mit „DareData – Balloon Analogue Risk Task (BART)“ (2024), einem Projekt des KIT und des ZKM, können Besucher ihr eigenes Risikoprofil ermitteln und erfahren, wie sehr sie im digitalen Alltag persönliche Informationen preisgeben.

Die Ausstellung

„Digiloglounge N°4. Du hast einen neuen Follower!“ bis 5. Januar 2025 im ZKM Karlsruhe, Lorenzstraße 19: Mi-Fr 10-18 Uhr, Sa/So 11-18 Uhr. Bis 22. November wegen Umbauarbeiten in den Lichthöfen 8/9 nur Fr-So geöffnet. Zugang über die Städtische Galerie. Der Eintritt ist frei.