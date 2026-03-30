Baden-Württemberg Dieseldiebe zapfen Lastwagen rund um Walldorf an

Mehr Tankbetrug und Kraftstoffdiebstahl in Sachsen-Anhalt
Dieseldiebe haben rund um das Kreuz Walldorf zugeschlagen. (Symbolbild)

Mehrere Lastwagenfahrer rund um das Kreuz Walldorf ärgern sich am Wochenende. Nach ihrer Nachtruhe ist der Tank alles andere als voll.

Walldorf (dpa/lsw) - Dieseldiebe haben am Wochenende an mehreren Autobahnparkplätzen rund um das Kreuz Walldorf (Rhein-Neckar-Kreis) zugeschlagen. Während die Fahrer in ihren Fahrzeugen schliefen, pumpten die unbekannten Täter aus den Kraftstofftanks mehrerer Lastwagen insgesamt rund 1.600 Liter Diesel ab, wie die Polizei mitteilte. In einem Fall brachen sie den verschlossenen Tankdeckel auf. Die Fahrer bemerkten den Diebstahl jeweils erst danach und erwischten keinen der Täter. Wie viele Fahrzeuge genau betroffen waren, teilte die Polizei nicht mit.

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