Ausgelaufener Diesel in einer Autobahnbaustelle macht eine aufwendige Reinigung auf der A7 notwendig. Die Sperrung am Dreieck Hittistetten dauert voraussichtlich bis in die Mittagsstunden an.

Vöhringen (dpa/lby) - Wegen ausgelaufenen Diesels ist die Autobahn 7 bei Neu-Ulm in Richtung Süden gesperrt worden. Der Tank eines Lastwagens sei an der Einfahrt zu einer Baustelle zwischen Hittistetten und Vöhringen (Landkreis Neu-Ulm) beschädigt worden, sagte ein Polizeisprecher.

Wie viel Diesel ausgelaufen ist, konnte die Polizei zunächst nicht sagen. Ein Lastwagen-Tank fasst bis zu 900 Liter. Reinigungsspezialisten waren im Einsatz, um die Fahrbahn zu säubern.

Die Arbeiten gestalteten sich aufwendig, weshalb die Autobahn voraussichtlich bis in die Mittagsstunden gesperrt bleibt. Betroffen ist der Abschnitt zwischen dem Dreieck Hittistetten und dem Rastplatz Witzighausen in Richtung Füssen und Reutte.