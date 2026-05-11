Neue Gesichter findet man in der Regierungsmannschaft von Cem Özdemir nur wenige - die allermeisten Minister und Staatssekretäre haben schon Erfahrung in ihrem Job. Wer ist dabei?

Stuttgart (dpa/lsw) - Viele alte Bekannte, wenig neue Gesichter: Der designierte Ministerpräsident Cem Özdemir hat die Mannschaft der Grünen für die neue Landesregierung vorgestellt. Große Überraschungen gibt es keine, ein Großteil der Personalien war bereits im Vorfeld bekanntgeworden.